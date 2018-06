Sicilia: al via il ciclo di missioni della Commissione regionale antimafia

20 giugno 2018 16:33

Al via da domani le missioni della Commissione regionale antimafia nelle Prefetture in Sicilia

Inizia domani da Trapani il ciclo di missioni istituzionali della Commissione regionale antimafia e anti corruzione nelle Prefetture siciliane. “Sarà un’importante occasione per la Commissione – dice il presidente Claudio Fava – per conoscere problematiche e criticità nei territori dell’isola. Un modo per manifestare vicinanza a chi è impegnato in prima linea nel contrasto alla mafia ed ai fenomeni corruttivi ed anche per instaurare una proficua collaborazione con le Forze dell’ordine e con le Procure”. Articolato il programma della visita della commissione che, dalle 11,30 presso la prefettura di Trapani, incontrerà il Dottor Darco Pellos, Prefetto di Trapani; il Dottor Maurizio Agricola, Questore di Trapani; il Colonnello Stefano Fernando Russo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani; il Comandante Pasquale Pilerci, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani; il Tenente Colonnello Rocco Lopane, Capo della DIA di Trapani. Alle 13,45 è prevista l’audizione del Dottor Alfredo Morvillo, Procuratore Capo della Repubblica di Trapani. Alle ore 15.30 la commissione audirà i commissari prefettizi del comune di Castelvetrano, dottor Salvatore Caccamo, dottoressa Elisa Borbone, dottoressa Concetta Maria Musca.