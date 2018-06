Sicilia, Campus d’immersione nei meravigliosi fondali sotto il vulcano Etna

1 giugno 2018 11:43

Un settimana di immersioni ed escursioni alla scoperta degli splendidi fondali della Sicilia, proprio sotto il vulcano attivo dell’Etna, un’evento aperto a tutti con un ricco programma dal 7 al 14 luglio

Un’esperienza unica ai piedi del vulcano Etna, fra colate laviche, crateri subacquei, pareti nel blu e relitti. Dopo il successo della scorsa stagione Il Faro Diving di Catania propone una settimana d’immersione ed escursioni aperto a tutti anche ai più piccoli. Durante il campus i partecipanti avranno la possibilità di conoscere la Sicilia e le sue tradizioni, grazie alle guide esperte sarà possibile effettuare immersioni nelle splendide acque del Mar Jonio e per chi non ha il brevetto ci sarà la possibilità di effettuare battesimi del mare o un corso subacqueo con rilascio di brevetto sub PADI. Il Campus di Luglio, che si svolgerà dal 7 al 14, in formula tutto incluso, comprende 7 notti in appartamento, escursione trekking alla scoperta dell’ Etna, il vulcano più rappresentativo d’Europa, escursione in avvistamento cetacei, 6 immersioni e un tour fra le migliori cantine alla scoperta dei vitigni tipici dell’Etna. Nel package sono inclusi i trasferimenti e la mezza pensione.