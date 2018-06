Santa Teresa di Riva (ME): importante traguardo per la società Jonica F.C. [FOTO]

23 giugno 2018 21:07

Importante traguardo per la società Jonica F.C. di Santa Teresa di Riva

Il sodalizio santateresino, neo promosso nel massimo campionato regionale, pensa a rinforzare il proprio assetto societario e lo fa aprendosi al territorio ed alle migliori risorse imprenditoriali pescando tra le eccellenze della società civile. In questo senso vengono ufficializzate le prime dieci adesioni nella qualità di socio ordinario in attesa di perfezionare le altre. Si tratta di COSIMO FOTI, titolare del gruppo Hermes con una fabbrica di cofani funebri, una rete di onoranze funebri ed un servizio ambulanze pubbliche e private. Un riferimento importante per tutta la riviera jonica. ANDREA CHILLEMI, consulente finanziario ed amministratore di società che finanziano il credito al consumo. Brillante giovane che ha fatto passi da gigante nell’ultimo lustro dimostrando di avere delle doti manageriali superiori alla media. LEONARDO RACCO, stimato professionista nefrologo titolare del centro di emodialisi a Padre Pio e del centro medico polifunzionale Ippocrate. Ha ricoperto importanti cariche nel mondo della politica e del volontario dimostrando grandi doti di diplomazia e di apertura al dialogo. Sempre disponibile quando c’è da costruite qualcosa di importante. SERGIO CASABLANCA, giovane e brillante imprenditore che gestisce un’azienda per la gestione di servizi ed un centro di scommesse online. Alla sua età ci sono pochi esempi di professionalità così matura e quadrata e dedita al lavoro ed alla famiglia. Un vero esempio per tutti.

DARIO MIANO, noto personaggio della riviera jonica e titolare dell’azienda di famiglia leader nel settore delle forniture edili, maestro e musicista affermato. Uomo ricco di energia e vitalità. Sempre pronto a tuffarsi con tutto se stesso in tutto quello che si muovo in senso positivo. Highlander!!! SALVATORE CRUPI, diligente imprenditore nel campo delle finiture di interne edilizie. Si e’ costruito da se in silenzio con grande sacrifico ed una dose di professionalità superiore alla media. IVAN COGLITORE, titolare insieme ai fratelli di una catena di panifici con quattro punti vendita al dettaglio. Si occupa anche della distribuzione di prodotti artigianali per la colazione nei bar. Grande lavoratore dal cervello ” fino “. SANTINO DI BELLA , titolare di due supermercati e di un ingrosso nel settore alimentare. Eredita un’attività di famiglia che e’ stato bravo a consolidare in anni di congiunture economiche difficili. FABIO PALELLA, gestisce insieme ai fratelli un marchio famoso nel mondo che ha fatto sognare ed impazzire le spose in ogni emisfero. I suini abiti da sposa hanno fatto la storia del segmento tessile in ambito internazionale e costituiscono un fiore all’occhiello nell’emisfero produttivo della riviera jonica. TANINO STURIALE, da sempre riferimento centrale nella distribuzione del caffè in Sicilia e Calabria. Negli anni ha creato una struttura organizzata insieme alla moglie ed ai figli che costituisce un indirizzo importante per i potenziali clienti. La sua passionalità, serietà e rettitudine morale sono un biglietto da visita importante per la nostra società. Nelle prossime settimane la società giallorossa completerà il quadro dei soci per poi proseguire alla determinazione dell’assetto dirigenziale prima dell’inizio della preparazione come precisa il Dg Enzo Filoramo: “Raggiunta una categoria così importante vogliamo gettare le basi per programmare il nostro futuro seguendo sempre i nostri principi di base che sono quelli di agire con parsimonia rispettando sempre gli impegni assunti. Abbiamo deciso di allargare la base a tutto il nostro comprensorio che va da Messina sud a Taormina. Il nostro e’ un movimento aperto a chi ha voglia di far sport in modo sano e trasparente”.