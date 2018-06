Santa Teresa Riva (Me) tappa del tour “Sicilia in 500”

2 giugno 2018 10:01

Santa Teresa di Riva, una delle sei “Bandiera Blu” dell’isola, sarà la nuova tappa del tour “Sicilia in 500”, il progetto ideato dalla giornalista professionista e travel blogger Veronica Crocitti. Domani, domenica 3 giugno, la Crocitti giungerà nel comune jonico a bordo di uno storico Cinquino e racconterà in diretta ai suoi lettori le meraviglie del posto con foto, video e diari di viaggio. L’appuntamento è sul blog “Scorci di Mondo” (www.scorcidimondo.it) e sui Canali Social sia della blogger (@VCrocitti) che del Blog (@scorcidimondo e @scorcidi_mondo). “Santa Teresa di Riva sarà una tappa ‘straordinaria’ del mio tour iniziato lo scorso febbraio”, ha spiegato la Crocitti. “Questo comune, oggi divenuto il Centro Commerciale Naturale più importante di tutta la Riviera jonica, è un gioiello della mia Messina che merita di esser raccontato in tutte le sue sfaccettature”.