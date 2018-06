28 giugno 2018 11:19

Al via i saldi estivi 2018: a Messina si inizia il 1° luglio

Partito il countdown per i saldi della stagione estiva 2018. A Messina e nel resto della Sicilia si anticipa rispetto alle altre regioni d’Italia e quindi già da domenica 1° luglio, per la gioia degli amanti dello shopping, inizieranno le vendite promozionali di fine stagione. Nel resto d’Italia i saldi prenderanno il via il 7 luglio.