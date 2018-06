Rifiuti, Legambiente: in Sicilia di nuovo al punti di partenza

29 giugno 2018 20:31

Legambiente: “Ad ogni nuova legislatura, si ridiscute tutto per stabilire chi deve fare cosa nel ciclo dei rifiuti in Sicilia”

Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente “per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale“. “Siamo di nuovo al punto di partenza. Ad ogni nuova legislatura, si ridiscute tutto per stabilire chi deve fare cosa nel ciclo dei rifiuti in Sicilia” afferma il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani. “Si prevede la riscrittura del piano regionale, si prevedono – prosegue – le nuove autorità d’ambito che devono, a loro volta, redigere i loro piani. Potrebbero passare anni prima che cambino le cose con tanti rischi: che i rifiuti vengano ancora portati in discarica o all’estero, che non parta la raccolta differenziata domiciliare in tutti i comuni, che non si realizzino in tempi brevi i necessari impianti per il riciclo, a partire da quelli per il trattamento dell’organico, che non si attivi la tariffa puntuale“. (AdnKronos)