Reggio Calabria: conclusa la fase finale della Reggio Cup

5 giugno 2018 20:08

Ecco come si è conclusa la fase finale della Reggio Cup

Grande risultato raggiunto durante la prima edizione della Reggio Cup. Una città che si riscopre bellissima per 4 giorni grazie al sorriso dei 1500 ragazzi e alla felicità dei tantissimi genitori presenti. “Risultato e non traguardo perché la mia città ha bisogno di tanti giorni come questi, tante persone che come me hanno la determinazione e la volontà di lavorare sul territorio perché non c’è Milano o Roma che tenga quando le tue radici morali e di appartenenza sono ben salde nel posto dove sei nato”, ha dichiarato Nino Zumbo.

Ecco i vincitori delle categorie:

– FEMMINILE

1° Mirabella

2° Asd Rosarnese

– PICCOLI AMICI

1° Valanidi Cozza

2° Pro Bagnara

– PRIMI CALCI

1° Sicula Leonzio

2° Scuola Calcio Belardi

– PULCINI

1° Urbs Reggina 1914

2° Real Bagnara

ESORDIENTI

1° Us Camaro Me

2° Olimpia Soccer CT

– GIOVANISSIMI

1° Jonia Calcio Juve Riposto

2° Urbs Reggina