A Reggio Calabria un seminario per le donne che sfida i pregiudizi: “La Vagina oltre l’incognito. L’importanza della consapevolezza”

7 giugno 2018 23:29

Per la prima volta a Reggio Calabria, un seminario per le donne che sfida i pregiudizi e rompe gli stereotipi: sabato 16 giugno presso Casa Canale, un’occasione unica per acquisire maggior consapevolezza

Organizzato da La Valigia Rossa – azienda che si occupa di salute e benessere sessuale a livello nazionale – questo incontro nasce dall’esigenza delle donne di conoscere il proprio corpo, le emozioni e i bisogni di una parte così intima e profonda come la regione pelvica. La muscolatura del pavimento pelvico è un centro di emozioni importantissime: quando si allenta, la sensazione di smarrimento e instabilità influisce negativamente sul nostro benessere psicofisico. Perché un corso dedicato al pavimento pelvico femminile a Reggio Calabria? Francesca Cutrupi, consulente La Valigia Rossa a Reggio Calabria ed Esperta in Ed. Sessuale iscritta alla FISS (Federazione Italiana di sessuologia Scientifica), spiega il perchè di questo corso, unico nel suo genere, a queste latitudini: “Da diversi anni mi occupo di sessualità a Reggio Calabria e ho ben compreso la mancanza di un punto di riferimento in ambito sanitario, che si rivolga alle donne con delicatezza e rispetto. La carenza di informazioni e il tabù persistente sulle tematiche legate alla sfera intima e al piacere femminile, non permettono di vivere l’intimità e vita di coppia in modo sereno, ma ogni donna merita di conoscere se stessa, il proprio corpo e di prendere in mano il proprio piacere e la propria vita.”

Il benessere di ogni individuo passa anche attraverso il benessere sessuale. La conoscenza viene prima del piacere, per questo salute, benessere e piacere saranno le parole chiave del seminario. Gli argomenti trattati:

– Anatatomia e Fisiologia del Pavimento Pelvico;

– Patologie e strumenti di Auto-Cura;

– Piacere e Orgasmo;

Seduzione e Sensorialità.

Il pavimento pelvico è un apparato muscolo-tendineo, assomiglia a un’amaca e rappresenta la parte morbida e avvolgente del bacino; possiede caratteristiche che gli permettono di svolgere contemporaneamente funzioni diverse. Un esempio: un banale starnuto o una sonora risata sono come piccole esplosioni, la pressione interna aumenta all’improvviso ma la muscolatura -se in salute-, assorbe il contraccolpo proteggendo tutti gli organi interni. Le disfunzioni o le debolezze dei muscoli del pavimento pelvico causano un’anormale posizione degli organi interni che possono portare a problemi d’incontinenza urinaria, prolasso vaginale, disfunzioni intestinali o disfunzioni sessuali, diminuzione dell’intensità degli orgasmi o la completa assenza degli stessi. Dopo aver organizzato nel mese di settembre 2017 la “settimana del benessere sessuale”, che ha avuto un notevole successo e soprattutto ha dimostrato una certa apertura della popolazione reggina rispetto a un argomento tanto delicato quanto utile, Francesca e La Valigia Rossa hanno deciso di invitare un’esperta di pavimento pelvico a tenere un seminario specifico sull’argomento. Una specialista che è per prima cosa donna: amorevole, energica e attenta. Stella De Chino arriva da Schio (Vicenza), laureata in fisioterapia e scienze dell’educazione e consulente sessuale. Fa formazione da quasi vent’anni ed è specializzata nella riabilitazione uroginecologica, della quale si occupa dal 1999. Da anni, oltre a seguire individualmente le donne, si dedica al lavoro di gruppo favorendo il confronto e lo scambio su tematiche relative alla sessualità e al piacere. Scrive per la rivista Pelviperineologia. Pone al centro del suo lavoro la persona, la sua storia e il suo vissuto.