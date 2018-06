Reggio Calabria, l’associazione Ecokerò sulla raccolta differenziata: “è l’inizio di una nuova Primavera”

4 giugno 2018 17:43

La nota dell’Associazione E.C.O.KERO’ sulla raccolta differenziata a Reggio Calabria

“L’Associazione E.C.O.KERO’, costituitasi nel gennaio 2015 ed operativa principalmente nel quartiere di Bocale, zona sud della città di Reggio Calabria, è l’espressione del “Comitato Quartiere Bocale” che, sin dal 2013, grazie alla lungimiranza di cittadine e cittadini Liberi ed Attivi, ha puntato sull’attuazione servizio di raccolta differenziata porta a porta; servizio che già a fine 2014 annoverava non solo la frazione di Bocale (in cui per dovere di cronaca si raggiunsero percentuali di differenziata record), ma anche i quartieri di Pellaro e Ravagnese”. Lo afferma in una nota l’Associazione E.C.O.KERO’.

“Sin da allora l’Associazione E.C.O.KERO’ si è sempre mossa a fianco dell’Amministrazione Comunale e degli Operatori dell’A.V.R., invitando tutti i cittadini coinvolti a “differenziare”, partecipando a conferenze e dimostrazioni pratiche su tutto il territorio comunale, da Arghillà a Gallina, facendo proprio lo slogan : “Differenziare fa la differenza”. Oggi, come allora, il servizio di raccolta dei rifiuti è perfettamente funzionante, pratico, puntuale e preciso, grazie alla professionalità, gentilezza e disponibilità degli operatori dell’A.V.R., ma perché si continui ad avere risultati ottimali serve la fattiva collaborazione degli abitanti di Reggio Calabria, tutti, nessuno escluso!”

“Infatti, è ben noto che il reggino, per Costituzione (!), si chiede sempre: “Ma che ci guadagno?” Caro concittadino reggino te lo diciamo subito: ci guadagni la possibilità di passeggiare in bici o a piedi con la tua famiglia su strade e marciapiedi puliti e sgombri, senza dover fare slalom tra cumuli di rifiuti nauseabondi; ci guadagni la possibilità di respirare, a pieni polmoni, aria pulita che (finalmente) sa di mare; ci guadagni la possibilità ogni mattina di aprire le finestre di casa e lasciar entrare il calore del sole anziché la diossina sprigionata da roghi occasionali … L’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma riteniamo che queste motivazioni siano più che convincenti. Quindi, cari concittadini, l’invito del’Associazione E.C.O.KERO’ è questo: aderite, in modo fattivo e collaborativo, senza se e senza ma, …

Dopotutto anche questo è l’inizio di una nuova “Primavera”!”