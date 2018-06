Reggio Calabria, il Sistema Moda dell’ITT “Panella-Vallauri” presenta la nuova collezione “inspired antimafia”

5 giugno 2018 20:51

A Palazzo della Cultura la sfilata conclusiva del Corso Moda dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria

Venerdì 8 giugno alle ore 17.00, presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, di Via Cuzzocrea a Reggio Calabria, si svolgerà la sfilata conclusiva del Corso Moda dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, giunto al suo quarto anno. Le studentesse, che hanno ideato e realizzato i modelli, sotto la supervisione delle insegnanti Zuccarello, Gullace e Bruzzese, sfileranno con gli abiti di loro creazione, nella bellissima “location” dello storico Palazzo reggino, presso il quale, da qualche anno, è conservata la preziosa raccolta di dipinti confiscati alla “ndrangheta”, divenuti patrimonio pubblico della nostra città. L’idea di creare un connubio tra arte e moda è maturata, tra le addette ai lavori, a seguito di una visita guidata presso la Pinacoteca, del Palazzo “Pasquino Crupi”, che conserva opere di artisti italiani e stranieri di fama internazionale. Dalla realizzazione dei bozzetti, ispirati ad alcuni dipinti, sono scaturiti abiti fantastici che richiamano le tele che maggiormente hanno provocato un impatto emotivo.Oltre ai modelli ispirati all’arte, il sistema moda dell’Istituto Industriale“Panella-Vallauri”, presenterà una ricca collezione di modelli giorno, cocktail e sera, sempre ideati dalle studentesse. Non mancherà un richiamo alla storia della moda con una carrellata di abiti che abbracceranno tutto il ‘900 e che, nell’idea delle organizzatrici, vuole essere un omaggio alla bellezza e al buon gusto italiano, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.