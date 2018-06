Barche in acqua! A Reggio Calabria l’estate 2018 inizia all’insegna dello spettacolo con le proposte di Nautica Ielo [GALLERY]

15 giugno 2018 11:50

Al via a Reggio Calabria la stagione più calda dell’anno, la Concessionaria Nautica Ielo è prontissima con le sue innovative ed eccellenti proposte

Il tepore del sole sulla pelle, l’odore del mare, le giornate che si allungano e i tramonti mozzafiato. Si apre ufficialmente nella splendida cornice di Reggio Calabria la stagione più attesa dell’anno, l’estate. Quale posto migliore se non proprio la punta dello stivale per godere al meglio questi mesi caldi; una città dal grande potenziale, una terrazza sul mare con vista Sicilia, tramite lo Stretto di Messina, strategico crocevia di mare trafficato di imbarcazioni che collegano i tre Continenti che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Ad incentivare il traffico marittimo ci sono loro, i primi sostenitori della cultura nautica reggina, i giovani imprenditori della Concessionaria Nautica Ielo. La professionalità, la cura al dettaglio e l’attenzione alle innovazioni del settore, fanno di questi giovani i primi fornitori nella Città Metropolitana.

La nota concessionaria di acquisti e vendita al dettaglio, fornisce ai clienti una vasta gamma dei migliori pezzi sul mercato, dai potenti e innovativi motori Mercury i primi nel settore per le inimitabili caratteristiche che superano anche le aspettative dei più esigenti, alle imbarcazioni Quicksilver, i gommoni Blackfin e Valiant e un impeccabile servizio di assistenza, installazioni, pezzi di ricambio e accessori. Pur essendo un settore di “nicchia” quello delle imbarcazioni, la Concessionaria Nautica Ielo soddisfa le esigenze dei clienti proponendo offerte vantaggiose e accessibili a molti. E’ una passione familiare quella dei giovani Ielo, tramandata, coltivata e sviluppata nel tempo, che ha portato l’azienda a guadagnarsi il primato sul territorio, un territorio che si può definire “fertile” per la sua meravigliosa posizione strategica sul mare e per la propensione della sua popolazione a sviluppare interesse e cultura per il settore nautico.

La Nautica Ielo nasce nel 2009, da una smisurata passione per il mare, inizialmente i settori di interesse dell’attività erano vari e diversi: la nautica, la pesca e la subacquea. La svolta è avvenuta successivamente, quando, con impegno e intenso lavoro, l’impresa è riuscita ad ottenere la concessione per la vendita e l’assistenza dei noti motori Mercury, marchio di prestigio. Grandissimo il successo riscosso, che ha portato ad un’elevata crescita della richiesta di attrezzature nautiche; è così che l’azienda ha iniziato a concentrare sempre maggiore attenzione sul settore nautico, documentandosi e andando alla ricerca di pezzi innovativi e di ultima generazione, garantendo ai suoi clienti un servizio efficiente e di altissima qualità.

Ad oggi, infatti, la Nautica Ielo rappresenta un solido punto di riferimento per grandi appassionati e professionisti del mare, nonché per le forze armate e i reparti acquatici. L’impresa Ielo, tra diverse difficoltà tecniche riscontrate sul territorio, quali ad esempio la carenza di sufficienti posti barca e l’insufficienza di aree adibite al varo ed alaggio delle imbarcazioni, prosegue la propria attività mantenendo sempre un altissimo livello di offerta e prestazione, ponendo nuovi obiettivi, guardando al futuro e aspirando al massimo. Proprio per l’estate 2018, infatti, la Nautica Ielo presenta una grande novità per il mercato locale: i Battelli pneumatici Avila e gli Scooter d’acqua per subacquei Comer. Questi pezzi di grandissima qualità si aggiungono alla vasta gamma di prodotti proposti dall’azienda, che riconferma anche per quest’anno il meritato primo posto nel settore nautico.

Per tutte le info visita la pagina facebook: https://www.facebook.com/nauticaefishing.reggio