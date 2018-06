Reggio Calabria, migrante ucciso a pallettoni: situazione calma alla tendopoli di San Ferdinando

5 giugno 2018 11:51

Dopo il corteo di ieri per l’omicidio del migrante, torna tranquillo il clima nella tendopoli di San Ferdinando

Nella vecchia tendopoli di San Ferdinando la situazione è tranquilla dopo il corteo e le proteste di ieri per l’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano 29enne sindacalista Usb ucciso sabato sera a colpi di fucile nella vicina San Calogero (Vibo Valentia). Conclusa la manifestazione di ieri, i connazionali di Soumaila che avevano dato vita alla protesta sono rientrati nella baraccopoli ed oggi hanno ripreso a lavorare nei campi per paghe da fame, di 20-25 euro al giorno. L’area resta presidiata dalle forze dell’ordine, ma allo stato non vi sono segnali di altre proteste.