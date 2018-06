Reggio Calabria, migrante ucciso nella Piana. MNS: “Stop al potenziamento della Tendepoli di San Ferdinando”

4 giugno 2018 21:20

Reggio Calabria, il Movimento Nazionale per la Sovranità: “Porre un freno al potenziamento della Tendopoli di San Ferdinando”

“Ma la violenza genera violenza, per cui ritengo sia arrivato il momento di trovare una vera soluzione al problema attuando i rimpatri di coloro che non sono in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia, il primo fra tutti quello di aver ottenuto un lavoro stabile che permetta di vivere nella legalità e di impiegare il proprio tempo in attività esigenti che tengano lontani da eventuali rischi e disavventure. Tutto questo deve andare anche e soprattutto in direzione di una tutela maggiore e completa dei cittadini sanferdinandesi e dei dintorni. Auspico, che venga fatta luce su questo grave episodio e che i colpevoli vengano consegnati alla Giustizia ma spero altresì che si ponga un freno al potenziamento della Tendopoli di San Ferdinando soprattutto per ciò che riguarda la parte illegale cioè quella che gli ospiti non vogliono abbandonare e che ha tutte le caratteristiche di un ghetto o addirittura di un lagher in cui nessun essere umano dovrebbe vivere. Questa speculazione fatta sulla pelle di povere persone inermi che parte da lontano cioè dall’Africa fino ad arrivare in Europa passando per i porti della Sicilia e della Calabria e approdando nella mia città, deve trovare la fine. Cosi il luogo dove sono nata e crescita, vivo e lavoro, faccio politica e sindacato, ritrovi la sua normalità e il diritto alle priorità dei suoi abitanti”– è quanto dichiara Maria Carmela Digiacco, Dirigente nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità.