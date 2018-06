Reggio Calabria, strada sprofonda a Santa Caterina e un mezzo dell’autospurgo rimane incastrato nella voragine

7 giugno 2018 18:40

Camion sprofonda a Santa Caterina a Reggio Calabria, intervengono i Vigili del Fuoco

Ormai sembra non essere più una novità in merito a strade che sprofondano e voragini che si aprono all’improvviso. Stavolta è successo in Via Montello, zona Santa Caterina a Reggio Calabria dove un mezzo per autospurgo si è visto risucchiare dalla terra intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che grazie all’intervento della gru, sono riusciti a svincolare il mezzo dalla morsa in cui era stretto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per le ordinarie operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti di rito.