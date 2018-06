Reggio Calabria: torna per il secondo anno il progetto “Il teatro per l’Hospice”

7 giugno 2018 11:40

Reggio Calabria: venerdì all’Hospice andrà in scena la terza delle cinque rappresentazione teatrale che animeranno i pomeriggi nella struttura residenziale di cure palliative

Per il secondo anno consecutivo, negli spazi della struttura residenziale di cure palliative, rivivrà il progetto “Il teatro per l’Hospice” – promosso dall’Associazione teatrale MalaUmbra Teatro di Gubbio (PG).

Il ventaglio delle iniziative culturali dello “SpazioCultura…la Cultura che cura!” – coordinato dalla Psicologa Francesca Arvino – continua ad arricchirsi di una rassegna teatrale attraverso cui prendersi cura dei residenti, familiari e operatori dell’Equipe di cura.

Venerdì 08 Giugno p.v. alle ore 17:00 in Hospice andrà in scena la terza delle cinque rappresentazione teatrale che animeranno i pomeriggi dell’Hospice di Reggio Calabria: “Un cottage tutto per sé”, uno spettacolo di e con Natalìa Magni, regia di Sonia Barbadoro, compagnia Magnitudo Nove.

Orsetta è nell’infelice età tra i poco prima dei quaranta e i quaranta già compiuti. Zitella, senza figli, ha un ex che ha coronato il loro sogno … con un’altra; una madre pronta ad aiutarla nei peggiori tra i modi possibili; una socia e migliore amica felicemente sposata da anni e di nuovo incinta; un lavoro che la mette in contatto quotidiano con l’amore e l’affettività. Una tra le tante, insomma.

Ma Orsetta non cede allo sconforto, impara dai suoi errori, si rimette in gioco, cade e si rialza, mossa dal suo sogno che a piccoli passi, magari in forma imperfetta e imprevista, potrebbe finire per realizzare.