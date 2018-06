A Reggio Calabria arriva l’Honda di Marc Marquez [DETTAGLI]

8 giugno 2018 19:01

La Honda di Marc Marquez a Reggio Calabria il 9 e 10 giugno per i 60 anni della Martino Moto

Sabato 9 e domenica 10 giugno sarà esposta a Reggio Calabria, la Honda RC213V con la quale Marc Marquez ha vinto il campionato del mondo nel 2013,2014, 2016, 2017 ed è in testa in quello 2018 davanti a Valentino Rossi. In occasione del 60 compleanno, la Honda Motor e Marc Marquez hanno voluto fare un “regalo” alla Martino Moto, concessionaria Honda da 40 anni e a Reggio Calabria, e dalle 10 alle 18 di sabato 9 giugno, la HONDA MOTOGP di Marc Marquez resterà esposta nell’Arena Ciccio Franco, a disposizione di tutti gli appassionati. Domenica 10 giugno dalle 10 alle 17 sarà ancora possibile vedere da vicino e toccare il gioiello tecnico che sta dominando la Motogp negli ultimi anni, nei locali della Martino Moto che resteranno aperti e ospiteranno per una intera giornata la formidabile moto da 260 cv e oltre 350 kmh, dal valore stimato in 6 milioni di euro, e si potranno anche effettuare dei test drive con gli ultimi modelli Honda. La Honda Motor ha inteso così onorare una delle sue più vecchie concessionarie in Italia, la Martino Moto di Reggio Calabria che proprio in questi giorni festeggia i 60 anni di vita, un traguardo considerevole per una realtà commerciale, imprenditoriale e sportiva che ha lasciato il segno nella città dello Stretto. Una “passione” reciproca, quella tra la più grande e prestigiosa casa motociclistica e Ignazio Martino, patriarca e fondatore oggi in pensione della concessionaria,passata ai figli nel 1998, frutto di eccellenza e qualità umana,tecnica e commerciale che hanno legato e legano i due marchi in modo quasi indissolubile in riva allo Stretto, e che hanno portato successi commerciali e sportivi di lunga durata, in un mondo in frenetica evoluzione e spesso dai rapporti fragili, una bella storia imprenditoriale e sportiva per la Città di Reggio Calabria.

Della storica concessionaria è da sottolineare oltre alla indiscutibile valenza commerciale anche la parallela e forse ancor più importante valenza sportiva, avendo da sempre sostenuto il Motoclub Reggio Calabria, fin dalla sua nascita (o rinascita) del 1975, in tutte le sue attività tese a promuovere lo sport motoristico in Calabria nonché con la partecipazione con una propria squadra corse alle più importanti competizioni di motocross, regolarità, velocità e turismo, con piloti reggini, calabresi e siciliani che con le moto allestite e preparate dalla Martino Moto hanno conquistato campionati e trofei regionali e nazionali dagli anni 70 ai nostri giorni, nelle piste di tutt’Italia. Una lunga storia umana e professionale molto importante per l’economia e lo sport cittadino, vissuta da 3 generazioni di sportivi e clienti, che in questo week end potranno apprezzare le iniziative messe in campo per testimoniare un traguardo e una passione che si vuole condividere con tutta la città.