Reggio Calabria, l’Associazione Rifiuti Zero: “differenziata porta a porta è la migliore soluzione”

7 giugno 2018 12:34

Problemi di raccolta differenziata Porta a Porta a Reggio Calabria, la visione dell’associazione Rifiuti Zero

“L’associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria è nata nel 2015, periodo in cui l’emergenza rifiuti toccava il suo apice in città. Da semplici cittadini abbiamo voluto dapprima comprendere il fenomeno per poi poter contribuire in modo concreto alla soluzione dello stesso. Analizzando i dati riguardanti i migliori risultati in varie città italiane non è stato difficile individuare il servizio di porta a porta come quello che permette di ottenere i risultati migliori in termini di % di rifiuto differenziato, al nord come al sud”. Lo afferma in una nota l’Associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria.

“Quindi, convinti che Reggio non fosse da meno rispetto ad altre città, abbiamo prima richiesto e poi sempre sostenuto il porta a porta, fin dai suoi primi passi sul territorio Reggino a Bocale e Gallina. In questi giorni finalmente anche tutta la zona centrale vede la graduale scomparsa dei cassonetti e l’introduzione del porta a porta. Allo stesso tempo assistiamo purtroppo alla ricomparsa di cumuli di immondizia lasciati sulla strada in vari angoli della città, da chi non ha intenzione di aderire al nuovo sistema. Inoltre leggiamo sui media locali molti sfoghi da parte di cittadini che invocano il ritorno al cassonetto e riferiscono di immani disagi nell’effettuare un’operazione che ormai è indispensabile nel mondo d’oggi : differenziare i rifuti”.

“E’ vero, si fa fatica a modificare le proprie abitudini. Ma in questo caso la posta in gioco è molto alta. Cambiare abitudini vuol dire contribuire, ognuno nel proprio piccolo, a rendere questa città e questo territorio più sani e puliti ed al passo coi tempi. Non vogliamo colpevolizzare nessuno ma solo individuare la strada verso il buon funzionamento del porta a porta, e questo sarà possibile solo se si farà gioco di squadra. Fino ad ora Comune ed Avr hanno preferito gestire in modo autonomo tempi e metodi riguardanti l’introduzione del porta a porta e spesso i cittadini hanno semplicemente subito delle scelte provenienti dall’alto. Il percorso da fare è inverso, occorre informare e motivare la cittadinanza in modo che sia essa stessa a desiderare e pretendere il servizio di porta a porta, perché con la corretta informazione appariranno chiari ed inequivocabili i vantaggi ad esso connessi. Va quindi pianificata, come già indicato nell’assemblea pubblica del 9 marzo da parte del coordianmento dell’ambiente, una campagna informativa e motivazionale, anche con l’ausilio di esperti del settore. Reggio può e deve vincere questa sfida”.