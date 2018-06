Reggio Calabria: “acqua e rifiuti, proclamiamo lo Stato di Emergenza”

4 giugno 2018 17:10

La nota di Joe Puntillo sulle criticità dell’area Reggio Metropolitana

“La criticità è in atto in tutta l’area Reggio Metropolitana, nel settore dei rifiuti urbani con gravi rischi per l’ambiente, la salute e l’igiene pubblica, superabile solo attraverso interventi intelligenti e non arroganti. Oltre, alla situazione di grave emergenza idrica nel territorio della Città metropolitana, interessato da un lungo periodo di siccità in varie zone residenziali, causato da un grave ritardo accumulato in questi ultimi anni dall’amministrazione comunale”. Lo afferma in una nota Joe Puntillo di AD AziendeItalia C.S.P.

“Al di là della fase emergenziale, è urgente richiedere una programmazione ordinaria delle infrastrutture, in modo tale che al massimo fra un paio d’anni questa crisi sia solo un lontano e brutto ricordo. Pertanto è doveroso, a questo punto di ottusità amministrativa, l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento nazionale della Protezione civile, i Ministeri dell’Ambiente e per la Coesione territoriale e le strutture dell’Autorità nazionale anticorruzione, per risolvere il problema”.