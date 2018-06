Raccolta differenziata, boom per il vetro al Sud: i DATI

25 giugno 2018 15:55

CoReVe, nel 2017 boom della raccolta differenziata del vetro. Anche al Sud ottimi risultati

Nel 2017 è cresciuta di oltre l’8% la raccolta differenziata e di più del 4% il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro nel nostro Paese. Si conferma la necessità di lavorare al miglioramento della qualità del materiale conferito.

Nel 2017 la raccolta differenziata del vetro è cresciuta dell’8,3% , arrivando a circa 019.000 tonnellate .

del vetro è , arrivando a circa . In aumento anche la resa pro capite nazionale : si è passati dai 30,7 kg/ab del 2016 ai 33,3 kg/ab del 2017.

: si è passati dai del 2016 ai del 2017. Rispetto al 2016 il riciclo di imballaggi in vetro è cresciuto del 4,8% , per un totale di 769.224 tonnellate .

di imballaggi in vetro è , per un totale di . Nel 2017 l’immesso al consumo di imballaggi in vetro è cresciuto dell’1,9% rispetto al 2016, attestandosi a 430.040 tonnellate mentre il tasso di riciclo è salito al 72,8% rispetto al 70,8% del 2016.

Milano, 25 giugno 2018 – Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. A conferma della crescente attenzione degli italiani alle tematiche ambientali e al riciclo del vetro – materiale riutilizzabile infinite volte – e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe – Consorzio Recupero Vetro, secondo i quali la raccolta ha registrato un incremento dell’8,3% rispetto al 2016, attestandosi a circa 2.019.000 tonnellate.

La raccolta

Per quanto riguarda le quantità raccolte, a registrare la performance migliore in termini di crescita, come già successo nel 2016, è stato il Sud con un incremento a due cifre (+13,8%), seguito dal Centro (+8,9%), mentre al Nord, dove la raccolta è ormai consolidata, si è registrato comunque un buon +5,9%. Nelle Regioni del Mezzogiorno, dove i margini di crescita erano più ampi rispetto al resto del Paese, si va dagli ottimi risultati registrati in Sicilia (+57%), Basilicata (+28,9%), Calabria (+27,6%), Molise (+17,2%) e Puglia (+12,8%), ai miglioramenti più contenuti, ma comunque notevoli, di Abruzzo (+7,8%) e Campania (+4,9%). Nel resto del Paese, Marche (+13,7%), Lazio (+12,2%) e Friuli-Venezia-Giulia (+9,1%) hanno registrato le performance migliori in termini di crescita.

La resa pro-capite

Per quanto riguarda invece la resa pro capite, nel 2017 questa si è attestata a 33,3 kg per abitante a livello nazionale, in aumento rispetto ai 30,7 kg/ab del 2016. Il Nord si è confermato al primo posto con 41,7 kg/ab, con una lieve differenza tra Nord Est (42,6 kg/ab) e Nord Ovest (41,2 kg/ab), seguito dal Centro con 30,1 kg/ab. Al Sud invece il valore medio di 24 kg/ab è frutto dei risultati superiori registrati in quasi tutte le Regioni, soprattutto Sardegna (42 kg/ab), Abruzzo (32,5 kg/ab) e Campania (27,5 kg/ab), che hanno compensato quello della Sicilia (12,5 kg/ab), in crescita anche quest’anno rispetto al precedente, ma ancora molto al di sotto della media nazionale.

Tasso di riciclo

Le tonnellate di vetro riciclate a livello nazionale sono state 1.769.224, con un incremento del 4,8% rispetto al 2016, mentre il tasso di riciclo, ovvero il rapporto tra quanto riciclato e l’immesso al consumo, è cresciuto dal 70,8% del 2016 al 72,8%. L’immesso al consumo degli imballaggi in vetro nel 2017 è stato di circa 2.430.040 tonnellate, con un aumento dell’1,9% rispetto al 2016 (2.384.007 tonnellate).

Franco Grisan – Presidente del CoReVe ha dichiarato: “E’ stato un anno straordinario. L’eccezionale aumento dell’8,3% della raccolta degli imballaggi in vetro, che ha permesso di superare i 2 milioni di tonnellate, è dovuto ad aumenti rilevanti in tutte le macro-aree, conseguenti a elevati consumi di bevande durante l’estate molto calda e ad un aumento della presenza turistica fuori dal comune. A ciò si è aggiunto l’incremento strutturale della raccolta nelle regioni in ritardo del Sud. Infatti il meridione sta riuscendo, anche grazie al lavoro svolto dal consorzio con le amministrazioni locali, a recuperare velocemente la distanza con le altre Regioni”.

Ha continuato Grisan: “Un punto dolente è la qualità della raccolta. Infatti, l’aumento delle quantità è stata accompagnato da una maggior presenza di materiale improprio conferito insieme al vetro. Ciò è stato deleterio in quanto non solo ha rallentato gli impianti di recupero e riciclo del materiale ma ha anche aumentato gli scarti, parte dei quali sono perdite improprie di vetro. Infatti, negli impianti di selezione sono espulsi i frammenti di ceramica, cristallo, pyrex e altri oggetti, molti dei quali imballaggi, ma anche, inevitabilmente, i frammenti di vetro loro contigui. Tutto questo materiale, parte del quale potrebbe essere benissimo riciclato, va in discarica, opzione spiacevole e tendenzialmente sempre meno disponibile. Una maggior attenzione da parte del cittadino potrebbe evitare tutto ciò”.

Raccolta nazionale di rifiuti di vetro grezzo d’imballaggio – 2016/2017

REGIONE Resa 2017 (kg/ab) Resa 2016 (kg/ab) Rese 2017 vs 2016 Quantità raccolte 2017 vs 2016 (%) PIEMONTE 38,8 36,7 5,7% 5,5% VALLE D’AOSTA 52,8 52,1 1,3% 1,0% LOMBARDIA 43,0 41,2 4,4% 4,5% LIGURIA 35,0 32,7 7,0% 6,7% Nord Ovest Totale 41,2 39,2 5,1% 4,9% TRENTINO ALTO ADIGE 46,8 43,6 7,3% 7,8% VENETO 45,7 42,9 6,5% 6,4% FRIULI VENEZIA GIULIA 38,7 35,3 9,6% 9,1% EMILIA-ROMAGNA 39,1 36,3 7,7% 7,8% Nord Est Totale 42,6 39,6 7,6% 7,3% Nord Totale 41,7 39,4 5,8% 5,9% TOSCANA 29,5 28,6 3,1% 3,0% UMBRIA 32,4 30,8 5,2% 5,1% LAZIO 27,8 24,8 12,1% 12,2% MARCHE 38,8 34,0 14,1% 13,7% Centro Totale 30,1 27,6 9,1% 8,9% ABRUZZO 32,5 30,1 8,0% 7,8% MOLISE 25,1 21,3 17,8% 17,2% CAMPANIA 27,5 26,2 5,0% 4,9% PUGLIA 23,3 20,6 13,1% 12,8% BASILICATA 25,9 20,0 29,5% 28,9% CALABRIA 22,8 17,8 28,1% 27,6% SICILIA 12,5 7,9 58,2% 57,0% SARDEGNA 42 40,7 3,2% 2,9% Sud Totale 24 21,0 14,3% 13,8% Italia 33,3 30,7 8,5% 8,3%



I BENEFICI DEL RICICLO DEL VETRO NEL 2017

I risultati ottenuti nel 2017 hanno consentito enormi benefici, sia in termini economici sia ambientali: