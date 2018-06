L’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto mantiene il pronto soccorso, Catalfamo: “Traguardo importante”

21 giugno 2018 18:56

Soddisfazione dell’onorevole Catalfamo per il nuovo assetto degli ospedali della provincia di Messina: il nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto manterrà il pronto soccorso

“Apprendiamo dalla bozza della nuova rete ospedaliera il nuovo assetto degli ospedali in provincia di Messina. Il Presidio di Barcellona Pozzo di Gotto mantiene il pronto soccorso e i reparti collegati in forma autonoma, potrà così garantire parte di quei servizi attinenti alla gestione delle emergenze-urgenze. Un risultato per nulla scontato perché nonostante la nomenclatura di ospedali riuniti tra Milazzo e Barcellona, per avere due pronto soccorso distinti si è dovuto andare in deroga alle indicazioni ministeriali. La struttura di Barcellona, definita presidio di base, viene scorporata quindi dalla rete con Milazzo prevista dal governo Crocetta. Un risultato condiviso grazie al lavoro di interlocuzione con i sindacati e da tutta la deputazione di Barcellona ma soprattutto per la sensibilità dell’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.”

Lo ha dichiarato in una nota il deputato regionale Antonio Catalfamo, capogruppo per Fratelli d’Italia all’Ars, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dell’utenza del comprensorio barcellonese. “In generale – ha proseguito il deputato barcellonese – in Sicilia ci saranno oltre 170 posti letto in più rispetto a quelli attivi nel 2016. E circa 150 unità complesse in meno: cioè meno poltrone da primario.” Anche il Responsabile aziendale Uil Fpl area medica, il dottor Paolo Calabrò esprime soddisfazione per il nuovo ruolo che il P.O. dovrebbe assumere in considerazione della nuova rete ospedaliera ed auspica che l’attenzione della deputazione regionale rimanga sempre alta sulla questione. “Mi sono costantemente confrontato con l’On.Catalfamo sulla questione ospedale ed ho apprezzato da subito il suo interesse e coinvolgimento, andando a rappresentare con concretezza le giuste istanze all’assessore regionale alla salute Razza.“