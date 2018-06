Previsioni Meteo, rischio di piogge alluvionali in Calabria e Sicilia tra il 15 e 16 Giugno [DETTAGLI]

6 giugno 2018 21:30

Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine per il mese di Giugno fino al Solstizio d’Estate confermano la tendenza stagionale: trend verso freddo anomalo e forte maltempo in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – L’Italia vive un inizio Giugno all’insegna dell’instabilità: è in atto l’ennesimo peggioramento delle condizioni meteorologiche con nuvole, piogge e temporali che nelle prossime ore alimenteranno fenomeni estremi in gran parte del Paese, tanto che è scattata l’allerta meteo e anche la protezione civile ha evidenziato i rischi per la pubblica incolumità negli appositi bollettini. Ma oltre a questo peggioramento, prende forma il più brusco e significativo guasto del tempo che la prossima settimana coinvolgerà tutta l’Italia. Siamo sempre più vicini al Solstizio d’Estate e la tendenza a medio/lungo termine per il prosieguo del mese di Giugno 2018 conferma il trend già illustrato dalle previsioni stagionali: non sarà una bella estate, soprattutto al Sud.

Si va delineando, infatti, l’assetto barico già descritto nelle previsioni stagionali di MeteoWeb per l’estate 2018, e già la prossima settimana, tra 14 e 16 Giugno, potremmo vivere il primo peggioramento estremo al Centro/Sud, mentre al Nord splenderà il sole e farà caldo. Le ultime mappe sono eloquenti, con rischio di piogge alluvionali soprattutto in Calabria e Sicilia tra Venerdì 15 e Sabato 16 Giugno. Una tendenza ancora a lungo termine, quindi da confermare, che però delinea ulteriormente la brutta piega che sta prendendo la stagione estiva, dopo il caldo anomalo di Gennaio, Aprile e Maggio per un’inversione di tendenza proprio durante l’estate. E non è una buona notizia per turisti, vacanzieri e per l’economia di un Paese come l’Italia che che ha 7.456 chilometri di coste e fa il pienone anche in montagna. Tempo permettendo, appunto.