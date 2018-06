Previsioni Meteo, l’Estate non decolla: ancora maltempo e freddo anomalo la prossima settimana in Calabria e Sicilia

8 giugno 2018 21:20

Previsioni Meteo, ulteriori conferme sul forte maltempo della prossima settimana: forti piogge e temporali tra 14 e 18 Giugno in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – L’Italia è colpita in queste ore da forte maltempo su gran parte del Paese, con piogge e temporali che tra stasera e domani si estenderanno anche al Centro/Sud facendo crollare le temperature, alzando venti impetuosi e alimentando grandinate e trombe d’aria. Tra Domenica 10 e Mercoledì 13 Giugno tornerà il bel tempo un po’ ovunque, con temperature in forte aumento e caldo tipicamente estivo, ma da Giovedì 14 inizierà una nuova ondata di maltempo abbondantemente annunciata nei giorni scorsi da MeteoWeb. Stavolta sarà una fase di instabilità molto più lunga, intensa e incisiva rispetto a quella di queste ore. Durerà almeno fino al 18 Giugno, probabilmente anche oltre. Farà stabilmente crollare le temperature su valori tipici di inizio Aprile, e colpirà in modo compatto tutto il Paese. A pochi giorni dal Solstizio d’Estate, quindi, la bella stagione non ha alcuna intenzione di ingranare, confermando le tendenze stagionali volte all’incertezza, al fresco e all’instabilità. Intanto il maltempo continua: attenzione alle prossime ore sulle Regioni Adriatiche e al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: