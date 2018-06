Previsioni Meteo, il caldo inizia a fare sul serio nel weekend: inizio Luglio con +40°C in Calabria e Sicilia nei prossimi giorni

30 giugno 2018 16:00

Previsioni Meteo, fine settimana di bel tempo in tutt’Italia: è l’inizio di un’ondata di caldo importante, porterà +40°C nei prossimi giorni al Sud

Previsioni Meteo- Il caldo inizia a fare sul serio sull’Italia, con temperature elevate nelle zone interne del Centro/Nord e in Sardegna da dove sta iniziando la prima ondata di calore della stagione, proprio alla vigilia dell’inizio del mese di Luglio. Eloquente la testimonianza dal satellite con una densa nube di sabbia del Sahara tra Sicilia e Sardegna, proveniente dal Nord Africa. In Sardegna la temperatura ha già raggiunto +37°C a Carbonia, +34°C a Oristano, +33°C a Sinnai, +32°C ad Alghero, Arzachena, Busachi e Ozieri, +31°C a Ossi, Arbus, Sassari, Villacidro e Bultei. Fa molto caldo anche al Centro/Nord, con +36°C a Ferrara, +35°C a Merano, +34°C a Torino, Bologna, Verona, Modena, Mantova e Bolzano, +33°C a Milano, Firenze, Padova, Vicenza, Brescia, Cremona e Bergamo, +32°C a Roma e Trieste, +31°C a Perugia e Grosseto. Più fresco nelle principali città del Sud, con +28°C a Palermo, +27°C a Bari e Reggio Calabria, +26°C a Napoli e Lecce. Ma nei prossimi giorni le temperature aumenteranno sensibilmente in tutto il Sud, mentre diminuiranno di qualche grado al Nord con l’arrivo di forti venti più freschi da Nord/Est e qualche forte temporale domani mattina nell’alto Adriatico. Già da domani, Domenica 1 Luglio, avremo un netto incremento delle temperature su tutte le Regioni meridionali con valori di oltre +35°C tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Al Sud farà ancora più caldo nei primi giorni della prossima settimana.