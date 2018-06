Previsioni Meteo per il weekend, Sabato e Domenica d’instabilità con piogge e temporali in Calabria e Sicilia

23 giugno 2018 15:45

Le Previsioni Meteo per il Weekend in Calabria e Sicilia: ancora instabilità con piogge e temporali, ecco i dettagli

Previsioni Meteo – Prosegue il maltempo in Italia con un risveglio molto fresco stamattina in varie aree del settentrione, appenninica e adriatica dove le temperature minime sono piombate ad appena +10°C a Gorizia e Belluno, +12°C a Udine, Imola e Treviso, +13°C a L’Aquila, Aosta, Bolzano, Campobasso, Aviano, Argenta, Trento, Merano e Rovereto, +14°C a Milano, Venezia, Ferrara, Ancona, +15°C a Trieste. E’ una giornata fresca e variabile, ma dopo i nubifragi che ieri hanno colpito le Regioni Adriatiche, stavolta non avremo particolari fenomeni di maltempo. Nel pomeriggio ci aspetta qualche temporale pomeridiano in Calabria, Sicilia e Sardegna, e qualche pioggia nel Lazio settentrionale costiero. Domani, invece, Domenica 24 Giugno, l’instabilità si accentuerà sensibilmente al Nord, sulle Alpi e in Liguria, e al Sud in modo particolare sulle isole maggiori e in Calabria. Sin dal mattino avremo violenti temporali in Sardegna e Sicilia, specie sulle coste joniche tra Catania e Siracusa dove si verificheranno violenti nubifragi. Piogge anche sulle isole Eolie, nel messinese tirrenico e su Cosenza in Calabria. Nel pomeriggio i fenomeni ancor più rilevanti colpiranno le zone interne della Sicilia, un po’ tutta la Sardegna specie sud/occidentale, e le Alpi con violenti temporali pomeridiani. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: