Previsioni Meteo, Solstizio d’Estate da incubo per Calabria e Sicilia: piogge e fresco anomalo almeno per altri dieci giorni

20 giugno 2018 18:50

Previsioni Meteo, domani sarà Solstizio d’Estate ma su Calabria e Sicilia arrivano altre ondate di maltempo: tanta pioggia, forti temporali e fresco anomalo almeno per altri dieci giorni

Previsioni Meteo – Domani scocca il Solstizio d’Estate sull’Italia, ma in base alle condizioni meteo è un incubo d’autunno inoltrato per il Sud. Il clima, infatti, in questi giorni è estivo soltanto al Nord, dove splende il sole e fa caldo. Al Sud, invece, continuano ad imperversare piogge e temporali, e le temperature si mantengono sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo. Il maltempo di queste ore, continuerà anche nei prossimi giorni e la prossima settimana. Almeno fino a inizio Luglio, quindi per un’altra decina di giorni. E i temporali di oggi sono stati molto violenti, hanno colpito Napoli, Benevento, Matera, Caltanissetta, Reggio Calabria e molte altre località meridionali con disagi per le piogge torrenziali. In Calabria è stato in varie aree costiere tirreniche il settimo giorno di pioggia consecutivo: raramente piove così spesso anche in pieno inverno! Eppure il maltempo proseguirà ancora a lungo.

Domani, nel giorno del Solstizio d’Estate, avremo ancora instabilità pomeridiana temporalesca, stavolta non solo al Centro/Sud ma anche sulle Alpi orientali. Dopodomani, Venerdì 22 Giugno, inizierà un nuovo brusco peggioramento a causa di un affondo fresco e perturbato proveniente da Nord/Est: violenti temporali colpiranno le Regioni Adriatiche, per poi tornare a spostarsi al Sud nel weekend e soprattutto Domenica 24. La prossima settimana avremo ancora forti piogge e temporali su tutto il Sud, e temperature fino a 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo nelle Regioni Adriatiche. Più caldo, invece, in Sardegna e al Nord/Ovest.