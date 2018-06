Playoff Serie C, il Cosenza è pazzesco: tutto facile per il Catania

3 giugno 2018 22:36

Si sono concluse le gare di ritorno valide per il turno di playoff di Serie C, l’obiettivo è raggiungere la promozione in Serie B. Nel primo match successo davanti al pubblico amico per il Sudtirol contro la Viterbese. Cosenza da impazzire, il club calabrese vince sul campo della Sambenedettese grazie alle reti di Mungo e Baclet e vola al prossimo turno. Tutto facile anche per il Catania, i siciliani superano in casa il Feralpisalò con Barisic e Russotto. Clamorosa qualificazione del Siena che contro la Reggiana supera il turno all’ultimo respiro.

