6 giugno 2018 21:54

Risultati playoff Serie C, Cosenza beffato nel finale contro il Sudtirol ma per la qualificazione è ancora tutto aperto

Si è giocata l’andata delle semifinali dei playoff di Serie C, nel primo match in campo Sudtirol e Cosenza. Continua il sogno del club calabrese, come riporta CalcioWeb, che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B, adesso avrà l’occasione di conquistare la finale davanti al pubblico amico nonostante la sconfitta nella gara d’andata, beffa nel finale e nel recupero, decide una rete di Cia per il definitivo 1-0. Nell’altro match ancora in corso Siena-Catania.

Risultati playoff Serie C