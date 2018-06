Reggio Calabria, la scuderia “Piloti per Passione” trionfa nella 40ª cronoscalata Santo Stefano-Gambarie [FOTO]

7 giugno 2018 17:15

Automobilismo: nuova affermazione della scuderia piloti per passione

Grande risultato alla 40° cronoscalata Santo Stefano – Gambarie dell’ 1-2 e 3 Giugno scorsi dove i driver della scuderia di Sambatello, Gaetano Rechichi, Vincenzo Tripodina, Nino Germanò Fabrizio Fallanca, Francesco Ivan Araniti, Demetrio Frascati, Rocco Porcaro, Domenico Calluso, Totò Fotia, Carmelo Barbaro, hanno portato il team sul gradino più alto del podio nella speciale classifica scuderie, bissando il trionfo ottenuto allo slalom di Luzzi CS ed ottenendo piazzamenti di tutto rispetto sia nella classifica assoluta, e vittorie nelle varie classi. Meno fortunata la gara per Nicola Costantino, Filippo Spanò e Vincenzo Calarco che non hanno visto la bandiera a scacchi per motivi diversi.

“E’ stata una giornata fantastica per la nostra scuderia arricchita anche dalla vittoria di Antonino Cardillo, nostro portacolori alla gara di Campionato Italiano Slalom dell’Agro Ericino TP dove a bordo della sua 700 gruppo 5 si è imposto prepotentemente sui suoi avversari” ha detto Valentina Denisi del direttivo della scuderia, “mentre ci prepariamo alla difficilissima 61° gara Selva di Fasano dell’ 8-9- e 10 Giugno dove i nostri colori sono rappresentati da Mimmo Morabito con la sua 700 gruppo 5 e da Peppe Cuzzola a bordo di una Radical SR4.