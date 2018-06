9 giugno 2018 15:25

Grande festa a Palermo per l’Amerigo Vespucci: lunghe code per visitare il veliero

Palermitani in festa per l’arrivo al porto della “nave più bella del mondo”. L’Amerigo Vespucci è arrivata in città e sarà visitabile oggi dalla 15 alle 17:30 e domani alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Lunghissime code per poter visitare l’imbarcazione. L’equipaggio del veliero è composto da 270 militari in totale.