Messina, liberate le prime stanze del Palacultura. Alagna: “Giornata storica per la vita culturale della città”

6 giugno 2018 19:31

Gli spazi, in precedenza utilizzati come uffici, saranno destinati alle culturali ed aggregative. Alagna: “giorno storico per il Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”

“Oggi è un giorno storico per il Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” e per la vita culturale della nostra città: per la prima volta, a nove anni dalla inaugurazione della struttura, alcuni spazi, prima destinati ad uffici, vengono ufficialmente aperti a tutte le realtà culturali ed associative che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, li potranno utilizzare a titolo gratuito, secondo i principi dell’uso condiviso dei beni. In questi pochi mesi ho cercato di mettere al centro della mia attività un investimento per l’apertura e la valorizzazione degli spazi, ponendo particolare attenzione proprio al Palazzo della Cultura: abbiamo finanziato ed avviato i lavori di ristrutturazione dell’Arena Cicciò; abbiamo intrapreso le prime azioni per la valorizzazione della Biblioteca “T. Cannizzaro” e della GAMM (nuovi allestimenti, nuovi orari, catalogo, avvio delle procedure per la costituzione di un comitato scientifico); abbiamo migliorato, attraverso una pagina web dedicata, la comunicazione ed il servizio al cittadino per una gestione più chiara e facilmente accessibile degli spazi culturali.Ma è innegabile che un passaggio fondamentale nell’ottica di quella che ho definito l’”operazione Palacultura” si sia compiuto proprio oggi, con la Determina dirigenziale che conclude un percorso durato diversi mesi e che riguarda l’utilizzo di quattro stanze situate al quarto piano.