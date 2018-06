Taormina, al Teatro Antico la notte delle stelle: tutto pronto per i Nastri d’Argento 2018

7 giugno 2018 11:44

Al Teatro Antico di Taormina arrivano le stelle del cinema: al via i Nastri d’Argento 2018

Notte delle stelle sabato 30 giugno al Teatro Antico di Taormina con i Nastri d’Argento 2018. Annunciate già a Roma le cinquine. Per il Miglior Film la sfida è tra “Loro” di Paolo Sorrentino, “Dogman” di Matteo Garrone, “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher e“A Ciambra” di Jonas Carpignano. Per la migliore regia, con Sorrentino, Garrone e Guadagnino, sono candidati anche Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Paolo Franchi e Susanna Nicchiarelli. A contendersi il premio per miglior Attore e Attrice, Marcello Fonte, appena premiato a Cannes e Edoardo Pesce (per Dogman ai Nastri in coppia), Giuseppe Battiston, Alessio Boni, Valerio Mastandrea, Toni Servillo. Non protagonisti: Peppe Barra, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Riccardo Scamarcio e Thomas Trabacchi. Le attrici protagoniste: Valeria Golino e Alba Rohrwacher, Lucia Mascino, Giovanna Mezzogiorno, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci. Attrici non protagoniste, Adriana Asti, Nicoletta Braschi, Sabrina Ferilli, Anna Foglietta, Kasia Smutniak. Per la commedia, Sonia Bergamasco, Barbara Bouchet, Paola Cortellesi, Claudia Gerini e Serena Rossi, Miriam Leone, Ilenia Pastorelli e Sara Serraiocco e, al maschile, Antonio Albanese, insieme Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli, Sergio Castellitto, Edoardo Leo, Marco Giallini, Massimo Popolizio, Carlo Verdone. La serata di festa dedicata appunto alla 72° edizione dei Nastri organizzati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani è presentata dall’attrice siciliana Miriam Leone. Da oggi è partita la prevendita dei biglietti disponibili in tutte le agenzie siciliane di Box Office (095 7225340) e online su www.boxol.it.