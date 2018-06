Milazzo: ospiti d’eccezione per l’evento dedicato al Wing Tsun Kung Fu

25 giugno 2018 17:44

Dopo il successo degli scorsi anni, a Milazzo torna anche per l’estate 2018 l’evento dedicato al Wing Tsun Kung Fu che riunisce allievi ed istruttori della Indipendent Wing Tsun System Alliance

Venerdì 29 Giugno, Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2018 un evento imperdibile per chi ama le arti marziali ed il Wing Tsun Kung Fu, sarà un anno speciale, in primis per la IWTSA ma più in generale per il mondo delle arti marziali e del Wing Tsun Kung Fu perché al Campus Milazzo 2018 sarà presente, oltre al presidente onorario Si-Gung Tam Yiu Ming, maestro di origini cinesi, che viene da Londra, anche uno dei massimi esponenti di Wing Tsun al mondo, Si-Dai di Grand Master Leung Ting, uno dei pochi maestri in circolazione che ha avuto la fortuna e l’onore di conoscere Ip Man, una leggenda insomma, direttamente da Hong Kong Si-Jo Cheng Chuen Fun. Oltre a questi grandi del mondo marziale, il campus sarà tenuto da Sifu Roberto Pasqualino responsabile IWTSA della provincia di Messina, della Calabria e della Toscana, Sifu Salvatore La Licata responsabile IWTSA per la provincia di Palermo, Biagio Pirro responsabile IWTSA per la provincia di Campobasso e Sifu Angelo Nolfo responsabile della IWTSA Germany.

Per questa meravigliosa occasione parteciperanno maestri, istruttori ed allievi provenienti da tutta Europa, ci saranno:

· Sifu Arthur Sanchez dalla Spagna

· Sifu Rafael Alins dalla Svezia

· Sifu Jochen Dietter dalla Germani

· Sifu Thorsten Heinen Germania

· ed ancora studenti di Si-Gung Tam Yiu Ming da Londra e tutti i maestri e gli istruttori IWTSA provenienti da diverse zone d’Italia e da altre nazioni.

Sarà l’occasione per approfondire e conoscere meglio questa meravigliosa disciplina praticata ormai da tantissimi, uomini e donne di qualsiasi età, è un’ottima opportunità per lavorare sia le tecniche di base per chi vuole iniziare un percorso, sia le tecniche avanzate per chi già frequenta regolarmente i nostri corsi. Il sabato pomeriggio sarà ricco di sorprese, nomina di altri istruttori, esami per gradi superiori e molte novità. L’evento è aperto a tutti e si terrà alla Gobba del Cammello, lungomare ponente, Milazzo, una location davvero unica in una delle spiaggia più belle della Sicilia.La struttura scelta da anche la possibilità di ospitare eventuali accompagnatori quindi chi desidera essere accompagnato dalla sua famiglia può unire la passione per le Arti Marziali ad un week-end di vacanza.