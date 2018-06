Allerta Meteo, violenti temporali in Calabria e Sicilia: l’Estate è un miraggio, rischio tornado e bombe d’acqua nel pomeriggio

20 giugno 2018 13:20

Allerta Meteo, ecco i dettagli sul forte maltempo delle prossime ore al Sud: rischio fenomeni estremi, attenzione soprattutto in Campania e Sicilia

Allerta Meteo – Proseguono i temporali al Sud Italia, per il settimo giorno consecutivo. I fenomeni più “importanti” stanno già colpendo la Sicilia e la Calabria meridionale: nel messinese sono caduti nell’ultima ora 26mm di pioggia a Fiumedinisi e 19mm a Francavilla di Sicilia. Sta diluviando anche a Reggio Calabria, con +23°C in pieno giorno. Del Solstizio d’Estate, che scoccherà domani, non c’è traccia nel meteo di questi giorni al Sud Italia, e nel pomeriggio avremo i temporali più forti soprattutto nella Sicilia meridionale, ma non solo. Anche in Campania, Basilicata e lungo tutta la dorsale appenninica si svilupperanno forti fenomeni temporaleschi con bombe d’acqua, tornado, nubifragi e grandinate. E’ una situazione anomala provocata proprio dagli spifferi freschi e instabili che arrivano dai Balcani al Sud. E attenzione ai prossimi giorni, perchè la situazione cambierà con forte maltempo anche nel resto d’Italia. Domani, Giovedì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, con forti temporali non solo al Centro/Sud ma anche al Nord/Est sulle Alpi e in modo particolare in Trentino Alto Adige. Dopodomani, Venerdì 22 Giugno, avremo forti temporali lungo tutte le Regioni Adriatiche. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: