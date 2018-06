Allerta Meteo nel basso Tirreno, forte maltempo nei prossimi due giorni anche in Calabria e Sicilia

7 giugno 2018 17:41

Allerta Meteo- Anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e possibili tornado, soprattutto trombe marine intorno alle isole Eolie e lungo i litorali tirrenici tra le province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Messina e Palermo. Le temperature crolleranno sensibilmente dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, da estate inoltrata, e torneremo su valori da inizio primavera, soprattutto Sabato quando lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia sarà difficile superare i +22°C di massima. Domenica tornerà il bel tempo, subito con il caldo, ma potrebbe durare solo pochi giorni rispetto al nuovo peggioramento atteso per metà mese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: