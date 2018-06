Elezioni, domenica Messina al voto: al via la costituzione dei seggi

8 giugno 2018 15:05

Elezioni, domenica Messina al voto: StrettoWeb seguirà in diretta le operazioni di spoglio

Domenica 10, dalle ore 7 alle 23, si voterà per il rinnovo degli organi elettivi del Sindaco, del Consiglio comunale, dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei Consigli circoscrizionali del Comune di Messina. L’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, nelle more dell’approvazione di un testo normativo in materia di procedimento elettorale armonizzato alla disciplina nazionale di settore, ha diramato una serie di disposizioni al fine di rendere più agevoli le procedure elettorali, con particolare attenzione alla costituzione dei seggi ed alle operazioni di spoglio delle schede di votazione. I seggi elettorali si costituiranno domani, sabato 9, alle ore 16, nel caso di eventuale turno di ballottaggio alle 16 di sabato 23. Le operazioni di scrutinio relative all’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dovranno essere effettuate senza interruzione dopo la chiusura delle operazioni di voto. Ove dovessero concludersi oltre le ore 3 di lunedì 11, i presidenti di seggio sospenderanno le operazioni di scrutinio per l’elezione dei Presidenti di circoscrizione e dei Consigli Circoscrizionali, per riprenderle alle 9 dello stesso giorno di lunedì. StrettoWeb seguirà in diretta le operazioni di spoglio.