3 giugno 2018 23:10

Messina, incendio a Giostra: auto devastata dalle fiamme

Paura a Messina nella notte, e precisamente in via Manzoni a Giostra, nei pressi della Chiesa di San Domenico e dell’Istituto Ancelle Riparatrici. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare il rogo, che ha richiamato sul posto decine di curiosi. Nella gallery le foto in diretta.