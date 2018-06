Elezioni Comunali Messina, ecco le preferenze: tanti big clamorosamente “trombati”, tutti i NOMI dei nuovi eletti [FOTO]

12 giugno 2018 16:34

Elezioni Comunali Messina, ecco tutti i dati ed i nomi sul nuovo consiglio comunale e il meccanismo della ripartizione dei seggi in base al risultato del ballottaggio di Domenica 24 Giugno

Elezioni Comunali Messina – Si deciderà tutto nel ballottaggio di Domenica 24 Giugno tra Bramanti e De Luca: Messina avrà un nuovo Sindaco e un nuovo consiglio comunale con i suoi 32 consiglieri. I nomi degli eletti e di coloro che siederanno sugli scranni di Palazzo Zanca cambieranno in base a chi vincerà il turno di “spareggio”. Un meccanismo alquanto contorto alla luce di una legge elettorale tutta siciliana che potrebbe portare, in caso di vittoria di De Luca, ad un consiglio senza consiglieri di maggioranza (nessuna lista delle sei presentate da De Luca supera lo sbarramento del 5%). Lo spoglio delle preferenze va a rilento ed i dati sono parziali (mancherebbero circa 90 sezioni da scrutinare, quindi è facile un ribaltamento sul nome degli eletti).

Elezioni Comunali Messina, la ripartizione dei seggi in caso di vittoria di Bramanti al ballottaggio:

In caso di vittoria di Bramanti al ballottaggio, per la coalizione di Centro/Destra scatterebbe il premio di maggioranza e quindi le tre liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% (si tratta di “Ora Messina”, “Bramanti Sindaco” e “Forza Italia”) otterrebbero ben 19 consiglieri comunali che sarebbero così ripartiti: 7 “Ora Messina”, 6 “Bramanti Sindaco” e 6 “Forza Italia”. I rimanenti seggi andrebbero all’opposizione. Uno toccherebbe al candidato Sindaco sconfitto al ballottaggio, quindi in questo caso a Cateno De Luca, e gli altri 12 sarebbero ripartiti tra le liste di opposizione che hanno superato la soglia di sbarramento, che in questo caso sono il Movimento 5 Stelle (4) e le tre liste di Centro/Sinistra (si tratta del Partito Democratico (3), di “LiberaME” (3) e di “Sicilia Futura” (2). Complessivamente, quindi, in caso di vittoria di Bramanti al ballottaggio avremmo questo consiglio comunale (19 seggi alla maggioranza di Centro/Destra, 13 alle varie opposizioni).

Ora Messina: 7 seggi

Francesco Pagano, detto Ciccio

Nicoletta D’Angelo

Quartarone Domenico

Giandomenico La Fauci

Pierluigi Parisi

Concetta Buonocuore

Francesco Zaffino

Bramanti Sindaco: 6 seggi

Giovanni Caruso

Salvatore Sorvello

Giovanni Scavello

Salvatore Serra

Enzo Calabrò

Bea Belfiore

Forza Italia: 6 seggi

Benedetto Vaccarino

Giovanna Crifò

Dario Zante

Sebastiano Temà

Alessandra Colosi

Rita Lapaglia

Movimento 5 Stelle: 4 seggi

Gaetano Sciacca

Andrea Argento

Serena Giannetto

Giovanni Quartarone

Partito Democratico: 3 seggi

Felice Calabrò

Claudio Cardile

Libero Gioveni

LiberaME: 3 seggi

Biagio Bonfiglio

Massimo Rizzo

Alessandro Russo

Sicilia Futura: 2 seggi

Nino Interdonato

Alessandro De Leo

Cateno De Luca: 1 seggio

Cateno De Luca

Elezioni Comunali Messina, la ripartizione dei seggi in caso di vittoria di De Luca al ballottaggio:

Nel caso in cui fosse De Luca a vincere il ballottaggio contro Bramanti, il nuovo Sindaco di Messina non otterrebbe alcun premio di maggioranza e rimarrebbe comunque senza consiglieri comunali a Palazzo Zanca perché nessuna sua lista ha superato la soglia di sbarramento del 5%, e quindi non può avere consiglieri comunali. De Luca, quindi, sarebbe il primo Sindaco della storia d’Italia senza neanche un consigliere comunale di maggioranza, e dovrebbe amministrare un consiglio completamente avverso. Ecco i seggi ed i nomi (parziali)

Movimento 5 Stelle: 7 seggi

Gaetano Sciacca

Andrea Argento

Serena Giannetto

Paolo Mangano

Giuseppe Schepis

Cettina Cannistra

Giovanni Quartarone

Ora Messina: 4 seggi

Francesco Pagano, detto Ciccio

Nicoletta D’Angelo

Quartarone Domenico

Giandomenico La Fauci

Bramanti Sindaco: 4 seggi

Giovanni Caruso

Salvatore Sorvello

Giovanni Scavello

Salvatore Serra

Forza Italia: 4 seggi



Benedetto Vaccarino

Giovanna Crifò

Dario Zante

Sebastiano Temà

Dino Bramanti: 1 seggio

Partito Democratico: 4 seggi

Felice Calabrò

Claudio Cardile

Libero Gioveni

Gaetano Gennaro

LiberaME: 4 seggi

Biagio Bonfiglio

Massimo Rizzo

Alessandro Russo

Diego Buda

Sicilia Futura: 4 seggi

Nino Interdonato

Alessandro De Leo

Daria Rotola

Piero La Tona

Questi dati evidenziano una realtà: se De Luca vincesse il ballottaggio, in consiglio comunale entrerebbero 3 consiglieri del Movimento 5 Stelle in più e 4 consiglieri comunali del Centro/Sinistra in più rispetto ad un’eventuale vittoria di Bramanti. Il Centro/Destra, invece, con Bramanti sindaco eleggerebbe 7 consiglieri comunali in più rispetto ad un’eventuale vittoria di De Luca.

“TROMBATI”

Tra coloro che escono a mani vuote dalle elezioni comunali a Messina ci sono tanti “big” della politica locale, i quali resteranno “fuori” da Palazzo Zanca o per il numero esiguo dei voti o perchè la lista dove erano candidati non ha superato la soglia di sbarramento del 5%.Tra coloro che sono stati bocciati tutta la “vecchia” Giunta con l’ex sindaco. Ecco i nomi: