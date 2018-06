Messina, proclamati gli eletti in consiglio comunale: ecco chi sono [FOTO e INTERVISTE]

27 giugno 2018 16:04

Messina, proclamato il nuovo consiglio comunale: il risultato elettorale consegna alla città un consiglio a maggioranza di centrosinistra

A Messina si conclude l’era Accorinti. Dopo il passaggio di consegne tra il sindaco uscente e il nuovo primo cittadino Cateno De Luca, alle 13 in aula consiliare si è tenuta la proclamazione dei 32 consiglieri eletti. Novità assoluta di questa nuova amministrazione l’ingresso in consiglio comunale dei pentastellati, sette per l’esattezza, che al seguito di Gaetano Sciacca hanno fatto ingresso in blocco in aula. Nessuna dichiarazione da parte dei neo consiglieri cinquestelle, ma solo qualche pacato sorriso a favore di telecamera. Assenti alcuni dei consiglieri eletti sia del centrodestra, che del centrosinistra, così come assente anche il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio Dino Bramanti al quale spetta di diritto un seggio.

Quella di De Luca sarà un’avventura politico-amministrativa sui generis, dal momento che in consiglio non siede nessuno dei candidati delle sei liste con cui ha corso alle elezioni. Il risultato elettorale consegna alla città un consiglio comunale a maggioranza di centrosinistra e il sindaco, nel discorso tenuto ieri in occasione della proclamazione ha chiesto la collaborazione di tutti per mettere in atto una rivoluzione culturale e politica. Il nuovo sindaco ha aperto anche alla possibilità di modificare lo statuto per estendere deleghe di governo ai neo consiglieri in specifici settori: “Voglio lavorare insieme a loro per portare avanti i nostri progetti. Dobbiamo fare però con loro un contratto alla luce del sole, non voglio alcuna transumanza politica. Sono stato eletto in modo trasversale senza alcuna caratterizzazione politica e tale rimarrò. E’ stato votato soprattutto il nostro programma, ora dobbiamo declinare le fasi per renderlo operativo e sono disponibile anche ad assegnare deleghe ai singoli consiglieri comunali, una cosa magari inusuale, ma secondo me determinante per una democrazia partecipativa. Se lo statuto non lo prevede, faremo una modifica per inserire la figura del consigliere delegato che parteciperà con la Giunta alla programmazione strategica per la città”. “Voglio dare il benvenuto ai consiglieri comunali – ha dichiarato il sindaco De Luca – e oggi che siete stati proclamati e vi invito a questo giro di consultazioni che sarà effettuato nelle prossime ore. Con alcuni di voi mi conosco, con altri ci conosceremo. Ribadisco le mie congratulazioni a tutti voi e vi invito nei prossimi giorni ad incontrarci per trattare i primi aspetti di questi giorni”. “Il nostro- ha spiegato il neo Sindaco- è un messaggio chiaro, che non deve dare adito ad interpretazioni errate, noi vogliamo solo consiglieri consapevoli e che siano operativi. I rapporti tra i consiglieri e le segreterie politiche a me non interessano, saranno gestiti da loro. Non faccio parte della categoria di amministratori che usano il Palazzo municipale per acquistare, conquistare o spostare consiglieri comunali come soldatini. Anche questa fase è finita, ora faremo tutto alla luce del sole. E’ urgente si inizi questo percorso con un quadro di riferimento chiaro che passa anche dall’elezione degli organi del Consiglio comunale, che deve avvenire prima possibile”. Ecco chi sono i consiglieri che oggi occuperanno gli scranni di Palazzo Zanca e le interviste rilasciate ai microfoni di StrettoWeb:

Per il M5S (7 in totale): Gaetano Sciacca, Andrea Argento, Serena Giannetto, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà, Giuseppe Schepis, Francesco Cipolla.

Per il centrodestra:

4 consiglieri della lista Ora Messina: Nicoletta D’Angelo, Francesco Pagano, Giandomenico La Fauci, Pierluigi Parisi

Per il centrosinistra:

5 consiglieri PD: Claudio Cardile, Felice Calabrò, Libero Gioveni, Gaetano Gennaro, Antonella Russo

