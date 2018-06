Messina, De Luca sogna l’avveniristica Città del Ponte per un futuro di sviluppo: tutto l’indotto intorno alla grande opera dello Stretto

26 giugno 2018 22:30

Messina, con la proclamazione della Giunta di De Luca inizia una nuova stagione politica per la città con l’orizzonte del Ponte sullo Stretto e l’intenzione di puntare tutto sulla strategia delle infrastrutture per restituire crescita e sviluppo a una comunità devastata da anni di politiche del “no”

Finalmente un’idea di città. Con l’elezione di Cateno De Luca a Sindaco di Messina si cambia marcia davvero, non solo negli annunci e nelle intenzioni delle prime ore. Le scelte della squadra di governo, la nomina degli Assessori e soprattutto di un vice sindaco come Salvatore Mondello, si indirizzano verso un preciso indirizzo amministrativo volto a rivoluzionare la strategia della città verso un futuro di rilancio, sviluppo e crescita basato sulle infrastrutture. Con la prospettiva del Ponte. De Luca è sempre stato un pontista convinto, e anche se il Ponte non lo può certo fare un Sindaco, da rappresentante della città può lavorare molto a livello istituzionale per rilanciare il progetto della grande opera e al tempo stesso intercettare per il territorio le migliori opere propedeutiche per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

La strategia è chiara: partire dalle basi per rilanciare la città con una riqualificazione urbanistica basata su scelte avveniristiche. Non sarà il futuristico disegno di città che vediamo nell’immagine accanto, ma l’idea è quella di trasformare Messina in un grande laboratorio di tecnologia, prevenzione anti-sismica, edilizia sostenibile e trasporti pubblici innovativi proprio in funzione del Ponte, per preparare la città all’impatto della grande opera sullo Stretto.

Come inizio, non c’è male. Dopo anni di politiche del “no” che hanno abbrutito definitivamente una città già piegata e sofferente per l’isolamento e lo smarrimento di un percorso comunitario, è il modo migliore di ricominciare. Purchè adesso – step by step – si passi dalle parole ai fatti.