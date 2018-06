Messina: iscrizioni aperte per il corso di cinematografici e tecnici costumisti di teatro

13 giugno 2018 21:21

Al via le iscrizioni a Messina per il corso per “Tecnici Costumisti Teatrali e Cinematografici”

L’Accademia di Formazione e Lavoro (AFEL) ha aperto le iscrizioni per un nuovo corso di formazione professionale gratuito (con indennità giornaliera di 5 euro) per “Tecnici Costumisti Teatrali e Cinematografici”. Nell’ottica di un percorso di promozione di iniziative volte al sostegno dei mestieri del teatro, grazie ad una convenzione siglata tra l’AFEL e l’EAR Teatro di Messina, il Teatro Vittorio Emanuele sarà la struttura deputata allo svolgimento delle attività pratiche e di stage del corso. Possono partecipare tutti coloro che risultino in età lavorativa, inoccupati e/o disoccupati, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e residenti o domiciliati in Sicilia. Le iscrizioni, a numero chiuso, dovranno pervenire all’AFEL (via G. La Farina, 261, Messina – tel. 090 2937692, 342 9947962 – mail associazioneafel@gmail.com) entro e non oltre il 26 giugno 2018.