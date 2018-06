Messina al ballottaggio, Saitta: “Domenica 24 mi troverò di fronte a un dilemma gravissimo”

12 giugno 2018 14:29

Elezioni Messina, Saitta sul ballottaggio: “nessuna delle proposte rimaste in campo mi pare possa dare prospettive di serenità per il futuro della nostra Messina. Apparentamento De Luca- Picciolo? Non seguo il gossip”

“Personalmente il 24 mi troverò di fronte ad un dilemma gravissimo. Credo nel diritto e dovere di voto, ma nessuna delle proposte rimaste in campo mi pare possa dare prospettive di serenità per il futuro della nostra Messina. Ho grande rispetto per gli elettori e non darò indicazioni di voto per il ballottaggio. Ognuno valuti come votare.” Commenta così il candidato sindaco del centrosinista Antonio Saitta, oggi durante la conferenza stampa indetta per discutere sul risultato del voto al primo turno. “Personalmente– ha detto- torno a fare il cittadino innamorato e impegnato per la sua città. Auguro buona fortuna alla nostra città e alla coalizione che mi hanno sostenuto con lealtà e determinazione”. Intanto nella città dello Stretto si attendono gli sviluppi su cosa farà Cateno De Luca, dal momento che è arrivato al ballottaggio ma nessuna delle sue liste ha superato la soglia di sbarramento del 5%. Esclusi i cinquestelle, sembrerebbe che al momento l’unico disponibile a strizzare l’occhio all’onorevole possa essere Beppe Picciolo. E su un possibile apparentamento tecnico tra Sicilia futura e De Luca, Saitta commenta: “ Se dovesse avvenire farò le mie valutazioni. Per mia natura non seguo i gossip. Ritengo che la mia candidatura lasci in eredità alla città un risultato politico importantissimo: una coalizione del centrosinistra coesa e determinata. Mi auguro che questo lascito sia fruttuoso e si ragioni in termini di coalizione e rispetto nei confronti degli elettori”.