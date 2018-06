8 giugno 2018 15:05

A Villa San Giovanni ripresa la mensa alla Scuola Primaria Caminiti

L’Atelier Digitale Creativo inaugurato l’altra sera nell’auditorium della Scuola Primaria Caminiti ha visto la presenza delle massime cariche scolastiche cittadine. La Prof.ssa Fatta dell’Ateneo reggino, genitori, alunni, docenti, la comunità educante, le associazioni partners Ponti Pialesi e A.N.M.I e il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi la quale, nel corso del suo intervento di plauso per l’iniziativa innovativa, all’avanguardia, così come ribadito dalla Prof.ssa di Architettura Fatta, ha voluto complimentarsi con i protagonisti, per poi dare la notizia che da anni i genitori e le famiglie aspettavano: quella riguardante la ripresa della mensa nelle cinque nelle sedi della scuola dell’infanzia, oltre la scuola media. Un annuncio atteso da tempo, giunto nel corso della riunione: “Un risultato – dichiara – reso possibile grazie alla sinergia creatasi tra il mio ufficio, quello della Pubblica Istruzione, diretto dall’Avv.to Maria Grazia Papasidero, l’ufficio dell’A.S.P. con la Dott.ssa Graziella La Puzza che ha curato l’iter con professionalità dando i giusti e opportuni suggerimenti per l’approvazione del menù e con la quale collaboreremo nei prossimi due anni, organizzando corsi di educazione alimentare. Mi preme, inoltre, ringraziare anche il dirigente dell’A.s.p. Dott. Giovanni Milana e, infine, per l’iter conclusivo presso la S.U.A.P. la Responsabile del Procedimento di gara Dott.ssa Alessandra Bordini e la dirigente Dott.ssa Maria Teresa Scolaro le quali, insieme alla Responsabile unica del procedimento Avv.to Maria Grazia Papasidero, hanno reso possibile la pubblicazione della gara di affidamento del servizio mensa, i cui termini scadranno il prossimo 28 Giugno. Il mio ringraziamento va chiaramente ALLA Responsabile del Settore Pubblica Istruzione Avv.to Maria Grazia Papasidero la quale, dall’1 ottobre 2017, giorno del suo rientro dopo la maternità, ha riavviato un procedimento che non si riusciva a portare avanti sin dal lontano Dicembre 2016, data della sua interruzione.

Sono soddisfatta – continua la f.f. – perché uno degli obiettivi assegnati agli uffici era proprio questo. Un obiettivo mirato, che ripaga la fiducia posta nella Responsabile del Settore della Pubblica Istruzione, il cui assessorato ad interim è rimasto in capo alla sottoscritta dopo la parentesi del Prefetto Saladino e dopo la rinuncia dell’Assessore Loria. Va ricordato che della problematica si è occupato anche il Commissario Iorio, con il Segretario ad interim, senza però riuscire a sbloccare l’impasse. Un ulteriore ringraziamento va infine al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, Geom. Giancarlo Trunfio. Dal prossimo anno, infatti, grazie anche all’ottenuta agibilità ormai totale, la scuola Caminiti sarà fornita di ulteriori servizi d’eccellenza da proporre all’utenza, oltre al laboratorio digitale, la palestra, l’auditorium, la mensa, arricchendo così l’offerta formativa a partire dalla scuola materna fino alla scuola secondaria di primo grado. Un risultato questo, ribadisco, ottenuto grazie agli uffici che in silenzio hanno lavorato sodo per centrare l’obiettivo atteso da genitori e studenti, i quali dal prossimo anno, grazie alla predisposizione di un bando per l’affidamento biennale, pubblicato dalla S.U.A.P., potranno usufruire del servizio di refezione scolastica, per gli anni 2018/2019 e 2019/2020. L’importo a base d’asta previsto per lo svolgimento dell’intero servizio è di euro 152.300,00 oltre IVA.

Il nostro programma politico-istituzionale deve mettere la scuola e la sua centralità al primo posto come obiettivo da raggiungere. – conclude la Richichi – La crescita della comunità parte anche e principalmente dal miglioramento dei servizi scolastici. Parte da lì,dalla scuola, il futuro e la crescita dei nostri figli e della nostra città”.