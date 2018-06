Sicilia: conclusa la procedura di scambio di appalto per il servizio mensa dei Carabinieri

27 giugno 2018 20:21

Conclusa positivamente la procedura di cambio di appalto relativa al servizio mensa dei Carabinieri per la Regione Sicilia

Si è conclusa positivamente la procedura di cambio di appalto relativa al servizio mensa dei Carabinieri per la Regione Sicilia, all’ìnterno della trattativa che ha coivolto tutte le Caserme e distaccamenti italiani. “Esprimiamo soddisfazione – afferma Mimma Calabrò, Segretario Generale Fisascat Cisl Sicilia – in quanto i lavoratori verranno assunti senza alcuna perdita di parametro orario, con l’impegno a livello regionale di tenere i riflettori puntati su un appalto che in passato ha vissuto momenti difficili a seguito di alcuni tagli consistenti che hanno gravato pesantemente sui lavoratori e sul reddito delle loro famiglie. Tale risultato è stato frutto di una estenuante trattativa che ha impegnato la Segreteria Nazionale Fisascat Cisl, riuscendo nell’impresa di mantenere tutti i livelli occupazionali nonché il reddito di migliaia di famiglie“.