Sicilia, caccia a Matteo Messina Denaro. Il comandante di Trapani: “La sua cattura è priorità”

5 giugno 2018 19:34

Sicilia, il comandante Stefano Russo: “Caccia a Matteo Messina Denaro priorità”

“Le indagini continuano ad interessare quei circuiti criminali, anche non direttamente legati a Cosa nostra, che mirano a gestire, in maniera organizzata, i traffici di stupefacenti, di armi, di essere umani e a condizionare la cosa pubblica. Grazie alla preziosa opera di coordinamento svolta dalle procure della Repubblica, si e’ riusciti ad ottenere importanti risultati'” Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, Stefano Russo, in occasione della cerimonia per il 204esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri riferendosi alle indagini per la cattura di Matteo Messina Denaro. “Non si deve commettere l’errore“, ha specificato il comandante dell’Arma trapanese, “di identificare cosa nostra con quella stragista, che ha dominato per vent’anni, ed e’ stata sconfitta; la mafia siciliana, prima e dopo quel periodo, non si e’ caratterizzata nella contrapposizione aperta allo Stato, ma nel tentativo di farsi essa stessa stato, di sostituirsi ad esso sul territorio e nel rapporto con i cittadini”. “La mafia– ha proseguito- e’ dotata di una forza di intimidazione che non ha bisogno, se non in casi residuali, della violenza e della minaccia per affermarsi. La guardia deve essere sempre alta“.