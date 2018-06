Maltempo, nuovo violento temporale in formazione sullo Stretto. Paura a Messina per un enorme tornado [FOTO LIVE]

16 giugno 2018 20:16

Maltempo, violento tornado a Messina nel tardo pomeriggio. Nuovo violento temporale in formazione sullo Stretto

Continua ad imperversare il maltempo al Sud in queste ore: un altro violento temporale si sta formando a ridosso delle colline dell’Aspromonte, sullo Stretto di Messina, dove pochi minuti fa, dopo le 19:00, è transitato un grosso tornado. Il vortice d’aria è stato immortalato magistralmente dall’ing. Riccardo Arena Trazzi (vedi foto nella gallery). Ha attraversato la riviera settentrionale messinese per poi entrare nello Stretto di Messina a pochi metri dal pilone di Punta Faro, un simbolo dello Stretto e di tutta la Sicilia. E’ l’ottavo tornado degli ultimi tre giorni al Sud. E c’è grande preoccupazione per il nuovo violento temporale in formazione: dopo le bombe d’acqua che la scorsa notte hanno messo in ginocchio il territorio dello Stretto e in modo particolare Reggio Calabria, c’è una nuova allerta meteo per la notte che sta iniziando adesso. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: