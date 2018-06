14 giugno 2018 16:35

Maltempo, un altro tornado sulle coste del basso Tirreno: dopo Marina di Camerota ieri, oggi è successo a Falerna in Calabria

Allerta Meteo- Il maltempo che sta colpendo il Sud Italia si intensifica di ora in ora. Pochi minuti fa un altro tornado ha colpito le coste del basso Tirreno, dopo l’episodio di ieri a Marina di Camerota: stavolta è successo a Falerna, nella Calabria centrale. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: