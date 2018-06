14 giugno 2018 22:25

Allerta gialla domani in Sicilia: la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo gialla per domani in Sicilia. In particolare si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati – isolate anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

(Adnkronos)