Alla scoperta della Sicilia: l’Institute of Travel & Tourism a Giardini Naxos per il meeting annuale

6 giugno 2018 18:37

Il presidente dell’Associazione albergatori di Giardini Naxos, Giovanni Russotti: “Una grande opportunità per creare un contatto diretto che assicuri la centralità del nostro territorio nel panorama turistico internazionale”

L’Institute of Travel & Tourism, il più importante ente turistico inglese che raccoglie professionisti ed esponenti dell’industria del turismo, ha scelto Giardini Naxos per il suo meeting annuale. Si sono appena conclusi all’Hilton Hotel di Giardini Naxos i lavori che hanno permesso a circa quattrocento operatori turistici britannici, attraverso convegni e visite guidate, di conoscere il patrimonio turistico dell’isola. Questa scelta conferma il grande interesse degli operatori inglesi verso la destinazione Italia ed in particolare verso la Sicilia. La presenza dell’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, ai lavori dell’Itt di Londra è servita a presentare una ricca offerta turistica che coniuga arte, natura, storia ed enogastronomia.

Nei locali dell’Hilton Hotel di Giardini Naxos, per tre giorni (dal 4 al 6 giugno) i vertici e i tour operator britannici si sono confrontati sulle nuove sfida del settore turistico. Major partner della Itt Conference Sicily è stata l’Associazione albergatori Giardini Naxos. “Federalberghi Naxos è da sempre impegnata – sottolinea il presidente Giovanni Russotti – nella promozione del nostro comprensorio, partecipando attivamente alla ideazione, all’organizzazione e ai contenuti dei più importanti eventi attrattivi del turismo internazionale. Quella offerta dall’Institute of Travel & Tourism è una grande opportunità per creare un contatto diretto che assicuri la centralità del nostro territorio nel panorama turistico internazionale. È evidente l’importanza per il pieno raggiungimento dell’obiettivo di un impegno diretto ma anche di un supporto organizzativo e finanziario dell’amministrazione Comunale che non può e non deve essere frenato da lacci burocratici“. Non casuale la scelta di tenere la Itt Conference Sicily a Giardini Naxos, un territorio che è stato tappa irrinunciabile del Grand Tour e dei viaggi di formazione di intellettuali e artisti del nord Europa e del Regno Unito. “Giardini Naxos è un territorio che ha tanto da offrire – spiega il vicepresidente dell’Associazione albergatori, Floriana Ippolito – Federalberghi Giardini Naxos, in quanto major partner dell’evento, ha avuto modo di interloquire con il presidente dell’Institute of Travel & Tourism auspicando la creazione di un ponte con l’Inghilterra per essere al centro delle offerte turistiche dei prossimi anni“.