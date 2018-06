Brutto incidente stradale sulla Messina-Palermo: auto si ribalta, un morto

4 giugno 2018 18:57

Auto si ribalta sulla Messina-Palermo, un morto

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada Messina-Palermo, poco prima dello svincolo di Rometta (Messina), all’interno della galleria Villafranca, in direzione Palermo. A perdere la vita un uomo che viaggiava a bordo di una vettura che, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si e’ capovolta. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Per l’automobilista, che era da solo, non c’e’ stato nulla da fare. Poi e’ sopraggiunta un’altra auto con a bordo quattro persone che e’ uscita di strada: lievi ferite per i quattro occupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale