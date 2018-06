Grandissimo successo per Annalisa alla Festa del Due Mari

11 giugno 2018 13:53

Al Centro Commerciale Due Mari un 15° anniversario indimenticabile con un successo di pubblico straordinario

Oltre 50.000 persone sono state presenti alla due giorni di festeggiamenti per il quindicesimo anno di presenza sul territorio del Centro Commerciale Due Mari.

Un weekend di grandissimi eventi, a partire da sabato 9 giugno, quando in migliaia sono accorsi da tutta la regione e non solo per assistere al Concerto di Annalisa, unica tappa in Calabria del tour “byebye”.

Erano le 21.30 quando Annalisa, introdotta sul palco da Domenico Milani, ha iniziato a cantare “byebye”, il singolo che da il nome anche all’album e che le radio mandano a ripetizione. A seguire: Senza Riserva, Coltiverò l’amore, Illuminami e Vincerò. Nel momento clou del Concerto e con il coro dei presenti Annalisa ha cantato“Il mondo prima di te”, con la quale si è classificata terza all’ultimo Festival di Sanremo e disco d’oro.

Un pubblico di tutte le età ha accolto la cantate sul grande palcoscenico, allestito dalla Essemme Musica di Maurizio Senese, che ha cantato a squarciagola con lei i suoi successi.

Annalisa, accompagnata dalla sua band, ha intrattenuto la folla con due ore di musica e divertimento, era infatti quasi mezzanotte quando il concerto si è concluso con il volo di migliaia di palloncini a led, che hanno illuminato il cielo e regalato un momento di breve ma intensa emozione al pubblico presente. La festa è poi proseguita all’interno della struttura con i negozi aperti fino all’1.

I festeggiamenti si sono conclusi domenica 10 giugno, con il tradizionale taglio della torta che è stata decorata in diretta da Simone Rugiati: lo chef, guidato da Marcello Francioso, ha raccontato ai presenti come ha avuto inizio la sua carriera e i segreti per diventare uno chef di successo, dedicandosi poi a foto e autografi.

Il pubblico presente ha potuto degustare la mega torta realizzata dalla “Pasticceria Ferrise Dolce” – presente all’interno dell’Ipermercato Carrefour – e decorata dall’associazione Food & Cake Design. Oltre 2.000 i pezzi di torta serviti nell’arco del pomeriggio dagli allievi provenienti dall’indirizzo enogastronomico dell’Istituto professionale Luigi Einaudi, sotto la guida del Prof. Domenico Marinaro.

Soddisfatti ed entusiasti il Management, la Proprietà e gli Operatori del Centro per il successo delle iniziative e soprattutto perché hanno potuto festeggiare il traguardo dei 15 anni di attività del Centro – e 10 anni dall’ampliamento – insieme a coloro che quotidianamente popolano e scelgono questa struttura partecipando con entusiasmo alle iniziative a loro dedicate.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento: personale di vigilanza, allestitori, presidio medico, volontari, forze dell’ordine che hanno lavorato con professionalità e spirito del dovere durante i due giorni di eventi e alle Istituzioni che ne hanno permesso lo svolgimento.